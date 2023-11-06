أنس جابر تنهي الموسم في المركز السابع عالميا

حافظت لاعبة التنس التونسية أنس جابر، اليوم الاثنين، للاسبوع الثامن على التوالي على مركزها السابع عالميا وهو المركز الذي أنهت به الموسم الحالي بعد مشاركتها في الجولة الختامية العالمية لسيدات التنس التي احتضنتها مدينة كانكون المكسيكية.



وكانت جابر حققت فيها انتصارا هاما على التشيكية ماركيتا فاندروسوفا ما مكنها من حصد 500 نقطة ليصبح في رصيدها النهائي لهذا العام 4195 نقطة.





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وتجدر الاشارة الى ان انس جابر التي كانت أنهت العام الماضي في المركز الثاني عالميا عانت هذا الموسم من عديد الاصابات حرمتها من المشاركة في عديد الدورات الهامة.



وجاءت البلاروسية ارينا سابالينكا في صدارة التصنيف العالمي ب9050 نقطة متقدمة على البولونية إيغا شفيونتيك صاحبة المركز الثاني ب8875 فيما حلت الامريكية كوكو غوف ثالثة الترتيب الجديد ب6580 نقطة.