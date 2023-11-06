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الكنيست الإسرائيلي يقر قانونا بالسجن عاما لمن يقرأ منشورات مؤيدة لحماس

Publié le Lundi 06 Novembre 2023 - 12:27 قراءة: 0 د, 27 ث
      
وافقت لجنة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون ينص على السجن لمدة سنة لمن يقرأ منشورات مؤيدة لحركة "حماس" والتي تتضمن كلمات مدح أو تعاطف.

وذكر موقع Ynet أن اللجنة الدستورية في الكنيست، وافقت بالقراءة الثانية والثالثة على مشروع قانون ينص على السجن لمدة سنة لـ"من يقرأ بشكل ممنهج منشورات مؤيدة لحماس وداعش، والتي تتضمن كلمات مدح أو تعاطف أو تشجيع على أعمال إرهابية".

...

ولفت إلى أن "المنشورات التي تقرأ بشكل عشوائي أو لغرض قانوني لن تحظر. وخلال المناقشات، لفتت اللجنة إلى أن "القراءة الممنهجة والمستمرة، تشير إلى الانتماء إلى التنظيم الإرهابي".


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