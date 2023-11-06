Babnet

بن غفير ينشر صورة لحظة اعتقال عهد التميمي شامتا: لن نصبر على المخربين ومؤيدي الإرهاب

Publié le Lundi 06 Novembre 2023 - 10:36 قراءة: 0 د, 47 ث
      
نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير صورة للحظة اعتقال القوات الإسرائيلية للناشطة الفلسطينية عهد التميمي من منزلها شمال رام الله شامتا.

وقال بن غفير عبر صفحته على منصة "أكس":
"كل الاحترام لقوات الجيش الإسرائيلي الذين اعتقلوا الليلة المخربة، ناشطة حقوق الإنسان عهد التميمي من النبي صالح، والتي اتهمت في السابق بضرب جنود من الجيش الإسرائيلي، ومنذ اندلاع الحرب وهي تعلن تضامنها ودعمها للنازيين عبر شبكات التواصل، صفر صبر مع المخربين ومع مؤيدي الإرهاب، فقط هكذا".
...



وكانت القوات الإسرائيلية اعتقلت الأسيرة المحررة والطالبة في جامعة "بيرزيت" عهد التميمي من بلدة النبي صالح شمال رام الله.
أخبار ذات صلة:
رئيس الجمهورية يتحادث مع الأسيرة الفلسطينية المحررة عهد التميمي ...

وقال موقع "واينت" العبري، إن التميمي، التي أدينت سابقا بمهاجمة ضابط وجندي في الجيش الإسرائيلي، اعتقلت بسبب منشور كتبته منذ نحو أسبوع، على حسابها بموقع "إنستغرام" هددت فيه المستوطنين في الضفة الغربية.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 276412


babnet

All news...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الثلاثاء 07 نوفمبر 2023 | 23 ربيع الثاني 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:47
17:19
14:57
12:10
06:49
05:20
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet23°
20° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet19°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-19
21°-17
24°-15
23°-16
23°-15
  • Avoirs en devises
    25315,0

  • (06 nov)
  • Jours d'importation
    113
  •              1 € = 3,36428 DT        1$ =3,17430 DT
  • Solde Compte du Trésor   (06 nov)   1003,1 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*