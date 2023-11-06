بن غفير ينشر صورة لحظة اعتقال عهد التميمي شامتا: لن نصبر على المخربين ومؤيدي الإرهاب

نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير صورة للحظة اعتقال القوات الإسرائيلية للناشطة الفلسطينية عهد التميمي من منزلها شمال رام الله شامتا.



وقال بن غفير عبر صفحته على منصة "أكس":

"كل الاحترام لقوات الجيش الإسرائيلي الذين اعتقلوا الليلة المخربة، ناشطة حقوق الإنسان عهد التميمي من النبي صالح، والتي اتهمت في السابق بضرب جنود من الجيش الإسرائيلي، ومنذ اندلاع الحرب وهي تعلن تضامنها ودعمها للنازيين عبر شبكات التواصل، صفر صبر مع المخربين ومع مؤيدي الإرهاب، فقط هكذا".



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وكانت القوات الإسرائيلية اعتقلت الأسيرة المحررة والطالبة في جامعة "بيرزيت" عهد التميمي من بلدة النبي صالح شمال رام الله.

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وقال موقع "واينت" العبري، إن التميمي، التي أدينت سابقا بمهاجمة ضابط وجندي في الجيش الإسرائيلي، اعتقلت بسبب منشور كتبته منذ نحو أسبوع، على حسابها بموقع "إنستغرام" هددت فيه المستوطنين في الضفة الغربية. وكانت القوات الإسرائيلية اعتقلت الأسيرة المحررة والطالبة في جامعة "بيرزيت" عهد التميمي من بلدة النبي صالح شمال رام الله.وقال موقع "واينت" العبري، إن التميمي، التي أدينت سابقا بمهاجمة ضابط وجندي في الجيش الإسرائيلي، اعتقلت بسبب منشور كتبته منذ نحو أسبوع، على حسابها بموقع "إنستغرام" هددت فيه المستوطنين في الضفة الغربية.