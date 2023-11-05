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مطالبة باستقالة إيمان خطيب من الكنيست بعد تصريحها عن "أكاذيب ذبح أطفال واغتصاب نساء" بهجوم 7 أكتوبر

Publié le Dimanche 05 Novembre 2023 - 22:08 قراءة: 0 د, 44 ث
      
طالبت القائمة العربية الموحدة في الكنيست الإسرائيلي العضو إيمان خطيب ياسين العربية بالاستقالة بعد تصريحاتها حول "عدم وجود ذبح أطفال ولا اغتصاب نساء في هجوم 7 أكتوبر".

وقالت ياسين في مقابلة تلفزيونية مع قناة الكنيست إن مقاتلي حركة "حماس" "لم يذبحوا أطفالا ولم يغتصبوا نساء وفق ما كان في الفيلم، وإذا كان هذا حصل فهذا مخجل".

...

وأضافت: "كان هناك فيلم تم بثه لم أشاهده، وسمعت عنه من ثلاثة زملاء لي شاهدوه وحدثوني عنه".

وتابعت: "ما حدث هو مروع وصعب بدون أن نقول ذبح أطفال واغتصاب نساء، ما حصل بالنسبة لي هو غير إنساني. أنا كامرأة متدينة مسلمة أرى أن هذا يتناقض مع مبادئ الإسلام حتى في ظروف الحرب".

والحديث هنا يدور حول فيلم تم عرضه في الكنيست من قبل الناطق باسم الجيش الإسرائيلي.

وأفادت مصادر إعلامية إسرائيلية أنه في أعقاب هذه التصريحات تحدث رئيس القائمة الموحدة منصور عباس مع ياسين، وعبر عن غضبه من تصريحاتها وطالبها بالاستقالة.


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