Babnet

جيش الإحتلال يعلن ارتفاع عدد الأسرى لدى "حماس"

Publié le Mardi 31 Octobre 2023 - 10:45 قراءة: 1 د, 1 ث
      
وكالات - أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الأسرى لدى حركة "حماس" منذ 7 أكتوبر إلى 240.


وقال هغاري في إيجازه الصحافي اليومي: "حتى الآن تم إبلاغ عائلات 240 مختطفا موجودين في قطاع غزة".
...


وأكد أن "هناك قتالا عنيفا في غزة، حيث واصلت القوات الإسرائيلية القتال والتقدم في العملية البرية في غزة، والمطلوب منا جميعا الصمود والصبر"، مشيرا إلى أنه "في ضربات مشتركة ومنسقة للقوات البرية والجوية، تم القضاء على الإرهابيين، وتم القضاء على المئات من أهداف حماس في غزة".

وعن التطورات على الجبهة الشمالية مع لبنان، قال: "في الأسابيع الأخيرة، غادر آلاف اللبنانيين وما زالوا يغادرون بمبادرة منهم خوفا من أن يقوم حزب الله بجلب الحرب عليهم. وهناك أصوات كثيرة في لبنان تسأل (الأمين العام للحزب حسن) نصر الله لماذا يعرض لبنان للخطر، لماذا حارب حزب الله داعش في سوريا وأماكن أخرى، لكنه الآن يجلب داعش إلى لبنان؟"، مبينا أن "جيش الدفاع الإسرائيلي هاجم مواقع تابعة لحزب الله في لبنان باستخدام الطائرات المقاتلة".

وجدد التأكيد أن "سياستنا واضحة: سنرد على أي محاولة هجوم، وسنقضي على أي خلية إرهابية تحاول التسلل أو إطلاق النار باتجاه الأراضي الإسرائيلية"، مشددا على أن "جيش الدفاع الإسرائيلي يحتفظ بمستوى عال جدا من الاستعداد، ويظل في حالة تأهب قصوى وينتشر على طول الحدود وفي جميع أنحاء البلدات الشمالية".


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 276050


babnet

All news...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 | 16 ربيع الثاني 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:53
17:26
15:02
12:10
06:42
05:14
الرطــوبة:
% 57
Babnet
Babnet26°
25° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-21
30°-19
30°-18
24°-16
21°-14
  • Avoirs en devises
    25018,2

  • (30 oct)
  • Jours d'importation
    112
  •              1 € = 3,35885 DT        1$ =3,18011 DT
  • Solde Compte du Trésor   (30 oct)   2147,5 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*