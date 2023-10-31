جيش الإحتلال يعلن مقتل مزيد من جنوده ويكشف عن حصيلة جديدة
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الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 | 16 ربيع الثاني 1445
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