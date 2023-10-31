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جيش الإحتلال يعلن مقتل مزيد من جنوده ويكشف عن حصيلة جديدة

Publié le Mardi 31 Octobre 2023 - 07:54 قراءة: 0 د, 13 ث
      
في آخر تحديث لبياناته، كشف الجيش الإسرائيلي عن عدد قتلاه منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يوم السبت 7 أكتوبر الجاري.
وآظهر الموقع الرسمي للجيش الإسرائيلي أن حصيلة القتلى في صفوفه ما بين ضباط وجنود بلغ 315 قتيلا، منذ بدء عملية "طوفان الأقصى".


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