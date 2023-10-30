بريطانيا.. إقالة مسؤول حكومي بسبب دعوته لوقف إطلاق النار في غزّة

أقيل المساعد الوزاري والنائب المحافظ في بريطانيا، بول بريستو، من منصبه، بعد أن حثّ رئيس الوزراء على الدعوة لوقف دائم لإطلاق النار في غزة.



وقال بول بريستو، إن وقف إطلاق النار الدائم في غزة من شأنه أن ينقذ الأرواح. وأضاف، لا ينبغي لأن يعاني الفلسطينيون من عقاب جماعي بسبب حماس.

وقال المتحدث باسم الحكومة البريطانية، طُلب من بريستو ترك منصبه بعد تعليقات لا تتوافق مع مبادئ المسؤولية الجماعية.

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