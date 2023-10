Alternatives au FMI pour le financement du budget 2024

Amine BEN GAMRA (*)





La Tunisie envisage en 2024 de lever un prt syndiqu en devises, avec des prvisions de leve de financement intrieur dune valeur de 3,5 milliards de dinars (MMDT).



...





En effet, face au blocage des mcanismes de financement extrieurs et la dgradation de sa note souveraine, notre cher pays va continuer financer son budget de lEtat en 2024 en pompant les liquidits des banques et en asschant ainsi les sources dinvestissement pour son conomie en panne.



Il est clair quil sagit l de solutions extrmes pour faire face la crise aigu des finances publiques tout en continuant refuser dentreprendre les rformes qui sont aussi indispensables quinvitables et qui ont beaucoup trop tard.



Les autorits tunisiennes et le Fonds montaire international (FMI) doivent trouver un terrain dentente pour le dbloquage un prt d'environ 1,9 milliard de dollars. Je tiens souligner qui il faut trouver une solution de compromis entre ce que notre cher pays considre comme des difficults et le domaine qui doit tre rform selon le FMI. Ce nouveau prt pourrait aider dresser momentanment la pression sur les finances publiques, il permet surtout de dfendre efficacement la valeur du dinar, sous pression, en raison des importations massives de denres alimentaires, dnergie et du dficit commercial structurel. Mais il ne constituera pas pour autant une solution miracle pour la sortie de la crise et la relance conomique.



A dfaut daccord, il faut acclrer la transition nergtique pour faire face aux pousses inflationnistes mondiale : Il est grand temps que notre cher pays met en uvre des mesures pour rduire lintensit carbone de son conomie et tablir des objectifs dnergies renouvelables sil veut rvaluer sa stratgie nergtique et accorder en particulier une plus grande place aux filires renouvelables, laquelle soustrairait sa dpendance par rapport aux carburants imports.



Aussi il faut :

- Encourager le dveloppement de lagriculture, parent pauvre de lconomie depuis un demi-sicle surtout les destin lexport

- Matriser le secteur informel et nettoyer l'norme quantit d'argent informel qui se lave autour de la Tunisie pour relancer l'conomie et affaiblir les rseaux criminels qui ont prospr aprs l'effondrement de l'autorit de l'État .

- Rformer la manire bureaucratique dont le pays est gouvern et se dbarrasser des innombrables autorisations et rgles qui accordent beaucoup trop de pouvoir aux bureaucrates

- Encourager les jeunes crer de petites entreprises mais en mme temps soutenir les grandes entreprises qui exportent des biens relle valeur ajoute ;

- Rformer le code de change afin de renforcer lefficacit du systme de change, den simplifier les procdures, et damliorer le climat daffaires et dinvestissement en Tunisie



Nous navons plus de temps perdre. Car, au sortir dune dcennie de trs faible croissance, qui la dstabilis sur les plans conomiques et social, la Tunisie est tenue de se mettre rapidement en ordre de marche.



* Expert Comptable

Commissaire Aux Comptes

Membre de l'Ordre des Experts Comptable de Tunisie