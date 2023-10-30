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أ ف ب: دبابات إسرائيلية على أطراف مدينة غزة تقطع طريق صلاح الدين الواصل بين شمال القطاع وجنوبه

Publié le Lundi 30 Octobre 2023 - 10:17 قراءة: 0 د, 47 ث
      
قالت وكالة "أ ف ب" نقلا عن شهود عيان إن دبابات إسرائيلية دخلت اليوم الاثنين حيا على أطراف مدينة غزة، وقطعت الطريق الرئيسي بين شمال القطاع وجنوبه.

أشار الشهود الى أن الدبابات وصلت أطراف حي الزيتون في مدينة غزة. وقال أحدهم "قاموا بقطع شارع صلاح الدين (الذين يربط الشمال بالجنوب) وهم يطلقون النار باتجاه أي سيارة تمرّ هناك".

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وأظهر مقطع فيديو متداول دبابة إسرائيلية تستهدف سيارة مدنية كانت متجهة باتجاهها على طريق صلاح الدين، وهو الطريق السريع الرئيسي في قطاع غزة، يبلغ طوله 45 كيلومترا ويمتد على طول القطاع ابتداء من معبر رفح في الجنوب وحتى معبر إيرز في الشمال.

من جهته، قال الناطق باسم حركة "حماس"، عبد اللطيف القانوع، إن "العبور البري المحدود في بعض المناطق في قطاع غزة يأتي بعد فشل الاحتلال في تمرير خطته الواسعة ومحاولة ترميم صورته".

وأضاف: "ضربات القسام الجوية من خلف الخطوط وفي أرتال الدبابات يؤكد قدرة المقاومة على إدارة المعركة وتحكمها في مجرياتها".


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