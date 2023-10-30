تبّون: ما يحدث في غزة جرائم حرب مكتملة الأركان والجزائريون لقّبوا أيضا بالإرهابيين حين دافعوا عن أرضهم

أكد رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، يوم الأحد بالجلفة، أن عدوان الاحتلال الصهيوني ضد سكان قطاع غزة في فلسطين، هو عبارة عن "جرائم حرب مكتملة الأركان"، مؤكدا أن "الفلسطينيين ليسوا إرهابيين".



وفي كلمة خلال لقاء له مع المجتمع المدني قال الرئيس تبون أن ما يحدث في غزة "جرائم حرب مكتملة الأركان" ، مضيفا أن "الفلسطينيين ليسوا إرهابيين لأنهم يدافعون عن وطنهم وحقوقهم".





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وذكر بأن الجزائريين لقبوا هم ايضا بالإرهابيين حينما دافعوا عن أرضهم ضد الاستعمار الفرنسي، مستشهدا بمقولة الشهيد العربي بن مهيدي في رده على اتهامات الفرنسيين للمجاهدين بممارسة الارهاب عن طريق تفجير القنابل الموضوعة في القفف :"أعطونا طائراتكم ... نمنحكم قففنا".