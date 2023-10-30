بيان جديد لجيش الإحتلال حول العملية البرية في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي عن استمرار توسيع عمليته البرية في قطاع غزة، مشيرا إلى أنه تم القضاء على عناصر من حركة "حماس" خلال ساعات الليل.



وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان له اليوم الاثنين، أنه "خلال اشتباكات مع مسلحين في منطقة القطاع، قضى مقاتلو الجيش على عشرات المسلحين الذين تحصنوا داخل مبان وأنفاق وحاولوا استهداف القوات".





وأضاف أنه "خلال أحد الأحداث، قامت طائرة باستهداف مبنى تجمع تابع لمنظمة حماس والذي تواجد فيه أكثر من 20 ناشط".وقال: "خلال ساعات الليل، مقاتلو جيش الدفاع على أرض القطاع رصدوا مسلحين في محيط جامعة "الأزهر" في القطاع وقاموا بتوجيه طائرة مقاتلة لاستهدافهم".وأكد أنه "خلال آخر 24 ساعة تم ضرب حوالي 600 هدف منها مستودعات للوسائل القتالية، وأماكن اختباء وتجمع تابعة لعناصر حمساوية ومواقع إطلاق الصواريخ المضادة للدروع".في غضون ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم، عن مقتل ضابط في قوات الاحتياط بحادث انقلاب دبابة في الشمال، وإصابة جنديين آخرين بجروح خطيرة.وفي وقت سابق، شنت القوات الإسرائيلية عمليات برية ضد حركة "حماس" في غزة، وطالبت السكان بالتوجه جنوبا "لتلقي المساعدات"، فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدء المرحلة الثانية من الحرب، وذلك مع عودة تدريجية للاتصالات المقطوعة منذ يوم الجمعة في القطاع المحاصر.ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" يوم 7 أكتوبر الجاري، حيث أسفر القصف عن وقوع أكثر من 8 آلاف شهيد وآلاف الجرحى والمفقودين في قطاع غزة.جدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت يوم الجمعة 27 أكتوبر مشروع قرار عربي يدعو لهدنة إنسانية فورية ووقف القتال.