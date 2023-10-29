بأعلام فلسطين.. متظاهرون في داغستان الروسية يجبرون طائرة قادمة من إسرائيل على تغيير وجهتها

متابعة - أفادت وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس”، اليوم الأحد، بأن متظاهرين اقتحموا مطارا في جمهورية داغستان الروسية؛ بعد أنباء عن هبوط طائرة قادمة من إسرائيل.



وحسب “فرانس برس”، أجبرت رحلة جوية من إسرائيل إلى جمهورية داغستان الروسية، على تحويل وجهتها المقصودة في العاصمة محج قلعة؛ بعد أن اقتحم متظاهرون مؤيدون لـ فلسطين المطار.





🚨HAPPENING NOW - Muslims chant "Allahu Akbar" and frantically hunt down Jews they suspect are on a plane at the International airport in Makhachkala-Dagestan, Russia.



pic.twitter.com/DFR3m22Of4 — Matt Couch (@RealMattCouch) October 29, 2023



هيئة الطيران الروسية تقرر غلق مطار محج قلعة بعد اقتحامه من قبل مجهولين

وأظهرت لقطات، حشدا من المتظاهرين داخل المطار؛ بعد أن علموا بالرحلة القادمة.أعلنت هيئة الطيران الروسية إغلاق مطار محج قلعة بعد اقتحامه من قبل مجهولين قاموا بالتسلل إلى ساحة المطار، وتم على إثر ذلك اتخاذ هذا القرار بصورة مؤقتة أمام رحلات الوصول والمغادرة.وذكرت هيئة الطيران الروسية في بيان لها أن هذه التدابير تعتبر سارية إلى أن يعود الوضع في المطار إلى طبيعته.من جهتها، حضرت وكالات إنفاذ القانون إلى الموقع. وتم إعادة توجيه الطائرات التي كان من المفترض أن تهبط في محج قلعة إلى مطارات بديلة.هذا ويجري الحديث عن اقتحام مجموعة من المواطنين لمبنى المطار بعد ورود معلومات عن هبوط طائرة قادمة من تل أبيب وتقل مواطنين إسرائيليين.وكانت السلطات في جمهورية داغستان قد حذّرت سابقا من حصول استفزازات تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.إلى ذلك أقدمت السلطات على تشديد الإجراءات الأمنية.