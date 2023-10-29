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المغرب: 4 انفجارات في مدينة السمارة تؤدي إلى مقتل شخص وإصابة ثلاثة

Publié le Dimanche 29 Octobre 2023 - 13:09 قراءة: 0 د, 32 ث
      
أفادت وكالة الأنباء المغربية، أن أربعة انفجارات وقعت ليل السبت/ الأحد في مدينة السمارة بإقليم الصحراء، أسفرت عن مقتل شخص واحد وإصابة ثلاثة آخرين، اثنان منهم في حالة خطيرة.

ونقل المصدر نفسه عن السلطات المحلية في إقليم السمارة، قولها إن الانفجارات طالت حي لازاب وحي السلام والحي الصناعي (انفجاران)، مضيفا أن المصابين بجروح خطيرة تلقوا الإسعافات الأولية قبل نقلهم إلى المستشفى في مدينة العيون.

...

وأضاف أن الشخص الثالث الذي أصيب بجروح طفيفة، تمكن من العودة إلى منزله بعد تلقي الإسعافات الأولية في عين المكان، مشيرا إلى تسجيل أضرار مادية على مستوى منزلين.

وتابع أن السلطات المحلية والإدارة الأمنية والدفاع المدني توجهت فور إشعارها إلى مكان الانفجارات.


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