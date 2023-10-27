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إيقاف قيم عام اتهم بالتحرش بتلميذات بالمبيب

Publié le Vendredi 27 Octobre 2023 - 18:32 قراءة: 0 د, 17 ث
      
اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالكاف بايقاف قيم عام يعمل باحد المعاهد بمدينة القصور من اجل شبهة التحرش بتلميذات يقمن بالمبيت الداخلي .

ووفق ملف القضية فأن منطلق الأبحاث كان أثر شكاية تقدم بها ولي احدى التلميذات أكد فيها تعرض ابنته المقيمة بالمبيت للتحرش وبعد سماع التلميذة تم فتح بحث في الغرض لدى فرقة الشرطة العدلية بتاجروين.


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