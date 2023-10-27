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بكين: استئناف مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية على أساس حل الدولتين هو الحل الوحيد

Publié le Vendredi 27 Octobre 2023 - 07:18 قراءة: 0 د, 49 ث
      
وكالات - قال تشاي جو، المبعوث الخاص الصيني للشرق الأوسط إن استئناف مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد للخروج من الحلقة المفرغة للصراع.

وأشار الدبلوماسي الصيني إلى أن الوضع الحالي بين فلسطين وإسرائيل خطير للغاية، ولا يمكن تهيئة الظروف اللازمة للتوصل إلى تسوية سياسية إلا من خلال وقف إطلاق النار.

...

وأضاف أن الصين ترغب في الحفاظ على التفاعل والتنسيق مع السعودية، وتوحيد الجهود لتعزيز السلام وتحقيق تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية.

وكان تشاي جون قد زار السعودية أمس 26 أكتوبر، حيث التقى بنائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

واسفر الهجوم الاسرائيلي عن استشهاد اكثر 7 آلاف فلسطيني وإصابة نحو 20 ألفا آخرين بجروح.

وقتل نحو 1400 إسرائيلي بينهم 308 عسكريين.


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