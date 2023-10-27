"الصحة" في غزة تنشر أسماء 7 آلاف قتيل جراء القصف الإسرائيلي ردا على تشكيك بايدن بأرقام الضحايا

وكالات - نشرت وزارة الصحة التابعة لحماس، تقريرا تفصيليا بأسماء أكثر من سبعة آلاف فلسطيني من ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك غداة تشكيك الرئيس الأمريكي جو بايدن بالحصيلة المعلنة.



وجاء التقرير الصادر عن وزارة الصحة في قطاع غزة، في 212 صفحة، وعدد أسماء 6747 شخصا مع سنهم وجنسهم ورقم هويتهم، يضاف إليهم 281 قتيلا"من مجهولي الهوية". ويغطي التقرير الفترة التي تبدأ في السابع من أكتوبر.





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ويوم الأربعاء، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه "لا يثق في بيانات السلطات الفلسطينية حول عدد الضحايا في قطاع غزة"، لكنه لا يشك في أن المدنيين يموتون هناك.



هذا ورفض المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة، أي تشكيك من جانب واشنطن في الأرقام التي تعلنها الوزارة حول أعداد الضحايا في القطاع نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل.



كما أدان مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، تصريحات بايدن "غير الإنسانية" التي شكك فيها بعدد القتلى في قطاع غزة.



ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها العشرين منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، مع تأزم الوضع الإنساني وارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين في ظل استمرار القصف الإسرائيلي وشح المساعدات.



وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.



وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي 7028 شهيدا بينهم 2913 طفلا و1709 نساء و397 مسنا، وأكثر من 16 ألف جريح في القطاع.



أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 308 عسكريين، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف، والأسرى لدى "حماس" 222.