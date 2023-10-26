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الولايات المتحدة ترسل "سفاح العراق" إلى إسرائيل لمحاربة حماس

Publié le Jeudi 26 Octobre 2023 - 14:17 قراءة: 0 د, 39 ث
      
وكالات - أعلن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، أن الولايات المتحدة تعتزم إرسال "سفاح العراق"، الذي قاد عمليات الفلوجة، إلى إسرائيل.


وأشار المسؤول إلى أن الجنرال هو جيمس غلين، الذي شارك أيضا في العمليات ضد تنظيم "داعش".
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كما أشار المسؤول إلى أن البنتاغون قرر إرسال أنظمة دفاع جوي متطورة متعددة إلى إسرائيل بالإضافة لإرسال المستشارين العسكريين الخبراء في حرب الشوارع، للمساعدة في "التخطيط للحرب"، قبل أيام من الهجوم البري المتوقع على قطاع غزة.

وحسبما نقلت "سي إن إن" عن مصادرها، فإنه خلال مساعدة القوات الإسرائيلية في وضع عدد من الاستراتيجيات المختلفة لهزيمة حركة "حماس"، يستشهد المستشارون العسكريون الأمريكيون في إسرائيل بالدروس المستفادة على وجه التحديد من معركة الفلوجة في عام 2004.

يذكر أنه في نوفمبر 2004، أسقطت الولايات المتحدة كميات هائلة من الفوسفور الأبيض على الفلوجة، وقتلت وأصابت عددا كبيرا من العراقيين بحروق مروعة.


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