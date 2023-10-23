الخارجية الروسية: اتصالات بين موسكو وأنقرة لحل النزاع بين إسرائيل وفلسطين

وكالات - قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، للصحفيين اليوم الاثنين، إن روسيا تجري اتصالات مع تركيا عبر القنوات الدبلوماسية، لحل النزاع بين إسرائيل وفلسطين.



وأضاف غروشكو، تعليقا على الاتصالات مع تركيا حول المبادرة التي طرحتها لإنشاء نظام الدول الضامنة للتسوية الفلسطينية الإسرائيلية: "وبطبيعة الحال، تم تفعيل القنوات الدبلوماسية للعمل في هذا الوضع. نحن على تواصل مع جميع شركائنا، ومع جميع اللاعبين".





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وأشار غروشكو إلى أن "موقف روسيا الاتحادية معروف، وصرح به الرئيس الروسي وهو واضح في تصريحات وزارة الخارجية".



وتابع نائب الوزير القول: "نحن ننطلق من أن التغلب على الأزمة أمر مستحيل دون حل المشكلة الأساسية على أساس إقامة الدولتين وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي وقرارات الجمعية العامة".



في يوم 7 أكتوبر، أطلقت حماس عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها إطلاق آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، وتنفيذ عمليات نوعية تضمنت اقتحام عدة مستوطنات في غلاف غزة وجرت اشتباكات حرب شوارع بين المقاتلين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، التي ردت بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات جوية عنيفة على قطاع غزة.