Projet de budget de l’Etat pour l’année 2024: il est temps de changer la méthode de budgétisation

Le projet de budget de l’Etat pour l’année 2024 a fixé le volume du budget à 77 868 millions de dinars, soit une augmentation de 9,3 % par rapport aux résultats actualisés pour l’année 2023.



Les estimations dudit budget reposent sur un certain nombre d’hypothèses d’équilibre voire, de croissance de l’économie de l’ordre de 2,1% et l’adoption des moyennes des derniers mois de 2023 du taux de change du dollar pour l’ensemble de l’année 2024 et le taux du prix du baril de pétrole brut du type « Brent » aux alentours de 81 dollars le baril.



Toutefois, reste la délicate et épineuse question du financement du budget de 2024 : Tout le monde sait que la dette tunisienne est, pratiquement, insoutenable depuis plusieurs années. Cette insoutenabilité est perceptible à travers le fait que le pays ne peut pas dégager des ressources en devises suffisantes pour rembourser sa dette sans affecter sa capacité à investir et à se développer.

Si la Tunisie est parvenue, en 2023, à tirer son épingle du jeu en dépit du blocage des négociations avec le FMI depuis 2019, les choses seront plus compliquées en 2024 et même en 2025.

Face à cette situation, l’accent doit être mis sur la croissance réelle en fonction de nos ressources et de nos choix nationaux. Cela doit commencer par le changement de la méthode actuelle, pour fixer le budget de l’état.

Il s’agit promouvoir un budget qui stimule la croissance. L’objectif est le suivant : faire en sorte que chaque dinar d’argent public puisse contribuer au maximum à la croissance. Cette budgétisation, permettrait de comprendre, d’évaluer et de corriger les effets des mesures budgétaires sur la croissance.

Puisque cette méthode n’est pas seulement un outil de communication mais un outil d’évaluation et d’aide à la prise de décision pour que l’Etat atteigne ses objectifs, la méthodologie retenue doit être celle qui permet le meilleur affichage en termes de dépenses favorables à la croissance et permet de mettre le plus rapidement possible la Tunisie sur le bon chemin pour atteindre les objectifs qui s’imposent à elle.

Pour jouer pleinement son rôle, cette budgétisation devrait être intégrée à l’ensemble du cycle budgétaire. Au stade de l’élaboration, avec la définition d’objectifs et d’indicateurs de performance associés, au stade de l’approbation pour en permettre une appropriation par les parlementaires ayant un rôle crucial à jouer pour contrôler la pertinence des objectifs et réaliser les arbitrages budgétaires nécessaires, au stade de l’exécution, justement pour permettre la révision de biais genrés dans la conception des politiques publiques et enfin au stade de l’évaluation.





