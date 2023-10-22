Babnet

مذيع الجزيرة محمد كريشان يطرد صحفيا إسرائيليا ردد أكاذيب "قطع الرؤوس

Publié le Dimanche 22 Octobre 2023 - 20:12 قراءة: 1 د, 16 ث
      
اضطر مذيع قناة الجزيرة محمد كريشان لطرد صحفي إسرائيلي على الهواء مباشرة، بسبب إصراره على ترديد أكاذيب ثبت عدم صحتها بشأن الحرب الإسرائيلية الحالية على قطاع غزة.

وبدأ الصحفي الإسرائيلي عيدان رونين حديثه -في برنامج "غزة.. ماذا بعد؟ " الذي بثته الجزيرة بتاريخ 2023/10/22- بترديد مزاعم عن إقدام كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- على قطع رؤوس أطفال إسرائيليين خلال عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

...

رابط الفيديو

ولم يتوقف الضيف الإسرائيلي -الذي تم تقديمه على أنه إعلامي ومحلل شؤون الشرق الأوسط- عند هذا الحد فحسب، بل رفع صورة لمحاولة إقناع المشاهدين بروايته، قبل أن يقاطعه كريشان بحزم قائلا: "لسنا مستعدين لسماع أكاذيب.. عرف العالم جميعا أنها كذبة.. لقد استمعنا أكاذيب بما فيه الكفاية".

وأكمل قائلا: "سيد رونين.. شكرا جزيلا.. انتهت المقابلة".

يذكر أن البيت الأبيض تراجع مؤخرا عن تصريحات للرئيس جو بايدن أعرب فيها عن استيائه مما وصفها بصور عنيفة لمشاهد هجوم لمقاتلي كتائب القسام على مستوطنات وقواعد وثكنات غلاف غزة.

وكان بايدن قال خلال اجتماعه مع زعماء الطائفة اليهودية في البيت الأبيض إنه لم يكن يعتقد أنه "سيرى صورا لإرهابيين وهم يقطعون رؤوس الأطفال".

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن متحدث باسم البيت الأبيض قوله إنه "لا الرئيس بايدن ولا أي مسؤول أميركي رأى أي صور أو تأكد من صحة تقارير بشأن ذلك بشكل مستقل".

من جانبها، بثت كتائب القسام مقاطع مرئية تثبت تعاملها الإنساني مع أطفال إسرائيليين يوم اقتحام مستوطنات غلاف غزة، كما أطلقت سراح مستوطنة وطفليها كانت قد احتجزتهم خلال المعركة


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 275562


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الأحد 22 أكتوبر 2023 | 7 ربيع الثاني 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:03
17:36
15:10
12:11
06:33
05:06
الرطــوبة:
% 69
Babnet
Babnet29°
25° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-20
35°-20
32°-23
25°-21
26°-18
  • Avoirs en devises
    26708,5

  • (20 oct)
  • Jours d'importation
    119
  •              1 € = 3,35688 DT        1$ =3,18254 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20 oct)   1230,5 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*