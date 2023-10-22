سكاي نيوز تعتذر من السفير الفلسطيني "زملط" بسبب تصريحات مضللة

اعتذرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية من السفير الفلسطيني لدى لندن، حسام زملط، بعد أن قامت بتحريف كلماته حول هجوم المقاومة الفلسطينية على مستوطنات الغلاف في الأرضي المحتلة، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.وقالت القناة إنها تعتذر عن كلمات نقلتها على لسان زملط، بأن "إسرائيل تستحق ما حصل لها"، مشيرة إلى أن ما قالته القناة يعتبر تصريحات مضللة تعتذر عنها، وتؤكد أنها ليست وجهة نظر السفير الفلسطيني.