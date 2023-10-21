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عجز الميزانية لسنة 2023 سيكون في حدود 12،3 مليار دينار

Publié le Samedi 21 Octobre 2023 - 19:33 قراءة: 0 د, 56 ث
      
تعوّل الحكومة أن يكون عجز ميزانية الدولة في حدود 12،3 مليار دينار لكامل سنة 2023 أي ما يعادل 7،7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل توقعات في قانون المالية لسنة 2023 بتسجيل هجز في حدود 8،5 مليار دينار (5،5 بالمائة من الناتج)، وفق ما أظهرته وثيقة قانون المالية التعديلي لسنة 2023، نشرتها وزارة المالية والتخطيط مؤخرا.

وعند الأخذ في الإعتبار الهبات والعائدات المتأتية من بيع الممتلكات المصادرة سيكون عجز الميزانية في حدود 10،7 مليار دينار (ما يعادل 6،8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.

...

وفي ما يتعلّق بخدمة الدين، فسيكون في حدود 20،8 مليار دينار، أي بتراجع طفيف بنسبة 1،3 بالمائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2023. وسيمثل أصل الدين 72 بالمائة (حوالي 15 مليار دينار) من مجمل خدمة الدين في حين أن الفوائد تمثل 28 بالمائة (5،8 مليار دينار).

والجدير بالذكر، أيضا، أنّ خدمة الدين الداخلي ستكون في حدود 12 مليار دينار لكامل سنة 2023 وخدمة الدين الخارجي في حدود 8،7 مليار دينار.

وفي ما يهم قائم الدين العمومي، تتوقع الحكومة أن يتجاوز 127،1 مليار دينار (80،2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) مقابل توقعات سابقة وردت بقانون المالية لسنة 2023، كانت في حدود 114،8 مليار دينار.



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