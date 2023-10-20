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المفوضية الأوروبية: اتساع نطاق حرب غزة خطر حقيقي

Publié le Vendredi 20 Octobre 2023 - 10:21 قراءة: 0 د, 41 ث
      
وكالات - قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أمس الخميس، إن خطر اتساع نطاق الحرب بين إسرائيل وغزة "حقيقي"، مشددة على أن الحوار بين إسرائيل والدول المجاورة لها يجب أن يستمر.

وأضافت فون دير لاين -في كلمة بمعهد هدسون في واشنطن-، "نرى الشوارع العربية يملأها الغضب في أنحاء المنطقة، ومن ثم فإن خطر الاتساع إقليميا حقيقي".

...

وقالت فون دير لاين، إن إيران لا تريد سوى تأجيج نيران الفوضى، وروسيا تراقب من كثب، ورأت أن روسيا وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) متشابهتان، حسب تعبيرها.

ولليوم الرابع عشر على التوالي، تشن إسرائيل ضربات جوية وبرية وبحرية على غزة، أسفرت عن استشهاد نحو 4 آلاف فلسطيني.

وأدى العدوان الإسرائيلي على غزة إلى تدمير أحياء سكنية بكاملها، وتشريد معظم السكان، وقطع إمدادات الكهرباء والمياه.

وحذّرت منظمات أممية من كارثة إنسانية وبيئية مع خروج 4 مستشفيات عن الخدمة، ووجود جثامين شهداء تحت الأنقاض.


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