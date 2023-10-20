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الصين تعلن استعدادها للتنسيق مع روسيا للتوصل إلى تهدئة بين حماس وإسرائيل

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Publié le Vendredi 20 Octobre 2023 - 08:11 قراءة: 0 د, 53 ث
      
فرانس 24 - أعلنت الصين الخميس استعدادها للتنسيق مع حليفتها روسيا من أجل التوصل إلى تهدئة بين حركة حماس وإسرائيل. ودخل الطرفان منذ حوالي أسبوعين في تصعيد غير مسبوق أدى إلى مقتل حوالي خمسة آلاف من الجانبين. وبعد الحرب الروسية على أوكرانيا، أصبحت موسكو تتقرب أكثر من الصين، في ظل عزلة دولية خانقة يعيشها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ونقلت وسائل إعلام رسمية صينية عن مبعوث الصين الخاص للشرق الأوسط تشاي جيون القول بعد لقاء مع نظيره الروسي إن الصين مستعدة لمواصلة الاتصالات والتنسيق مع روسيا لتهدئة الأزمة الإسرائيلية الفلسطينية.

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وقال جيون بعد اجتماع مع الممثل الروسي الخاص للشرق الأوسط ودول أفريقيا في العاصمة القطرية الدوحة إن الصين وروسيا تتبنيان نفس الموقف بشأن القضية الفلسطينية.

ونقلت وسائل الإعلام عن المبعوث الصيني القول إن بلاده تشعر بالحزن إزاء الأزمة الإنسانية ومستعدة للعب "دور إيجابي في استئناف محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية"، فضلا عن "التنفيذ الحقيقي" لحل الدولتين.

وبدأ المبعوث الخاص للحكومة الصينية للشرق الأوسط هذا الأسبوع زيارة للمنطقة "للتنسيق مع مختلف الأطراف من أجل وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وإنعاش الوضع وتعزيز محادثات السلام" حسب وسائل إعلام صينية رسمية.

فرانس24/ أ ف ب / رويترز


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