كتائب القسام توجه ضربات صاروخية كبيرة على إسرائيل

وجهت كتائب القسام ضربات صاروخية متتالية كبيرة على تل أبيب وريشون لتسيون وعسقلان وعدد من المناطق في إسرائيل.



كا قصفت القسام مدينة سديروت ومجمع "مفتاحيم" وتحشدات للقوات الإسرائيلية في أشكول وكفار عزة" بالصواريخ وقذائف الهاون.





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واستهدفت ايضا عددا من المواقع في غلاف غزة.



وأعلنت كتائب القسام قصف تجمعا للجنود الإسرائيليين قرب مفكعيم برشقة صاروخية.

Rockets and interceptors over Tel Aviv moments ago pic.twitter.com/0hP4ydRxfq — Jack Ryan 🇺🇸🇺🇦 (@jackryan212) October 17, 2023 واستهدفت ايضا عددا من المواقع في غلاف غزة.وأعلنت كتائب القسام قصف تجمعا للجنود الإسرائيليين قرب مفكعيم برشقة صاروخية.