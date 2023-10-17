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كتائب القسام توجه ضربات صاروخية كبيرة على إسرائيل

Publié le Mardi 17 Octobre 2023 - 17:15 قراءة: 0 د, 23 ث
      
وجهت كتائب القسام ضربات صاروخية متتالية كبيرة على تل أبيب وريشون لتسيون وعسقلان وعدد من المناطق في إسرائيل.

كا قصفت القسام مدينة سديروت ومجمع "مفتاحيم" وتحشدات للقوات الإسرائيلية في أشكول وكفار عزة" بالصواريخ وقذائف الهاون.

...

واستهدفت ايضا عددا من المواقع في غلاف غزة.

وأعلنت كتائب القسام قصف تجمعا للجنود الإسرائيليين قرب مفكعيم برشقة صاروخية.


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