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المرصد الأورومتوسطي: إسرائيل أسقطت ما يوازي ربع قنبلة نووية على غزة

Publié le Lundi 16 Octobre 2023 - 15:42 قراءة: 0 د, 51 ث
      
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم الاثنين إن إسرائيل أسقطت ما يوازي ربع قنبلة نووية على قطاع غزة.

وأضاف المرصد -في بيان- أن القصف الإسرائيلي المستمر على غزة أدى إلى تدمير أحياء سكنية بكاملها.

...

وتابع أن الغارات الجوية تسببت في تدمير أكثر من 17 ألف مسكن، وتضرر نحو 87 ألف وحدة سكنية.

وأشار المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى أن الضربات الإسرائيلية دمرت أو ألحقت أضرارا بما لا يقل عن 73 مدرسة و61 مقرا إعلاميا و18 مسجدا و165 منشأة صناعية.


إبادة عائلات

وفيما يتعلق بالضحايا، ذكر المرصد أن القصف الإسرائيلي تسبب في إبادة ما لا يقل عن 84 عائلة فلسطينية في قطاع غزة، ووثق مقتل ما لا يقل عن 2920 فلسطينيا من بينهم 920 طفلا و469 امرأة، فضلا عن إصابة أكثر من 12 ألف آخرين بجروح مختلفة، أكثر من نصفهم من الأطفال والنساء.

وأشار إلى أن إسرائيل تقتل حاليا 14 فلسطينيا كل ساعة بالمتوسط في هجومها المتواصل على غزة.

وقبل أيام، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو أسقط نحو 6 آلاف قنبلة تزن 4 آلاف طن على قطاع غزة.


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