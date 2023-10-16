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العميد توفيق ديدي: "ما قامت به المقاومة الفلسطينية سيُغير كل ما يُدرّس في الكليات الحربية"

Publié le Lundi 16 Octobre 2023 - 13:36 قراءة: 0 د, 37 ث
      
قال العميد التونسي توفيق ديدي أن ما قامت به المقاومة الفلسطينية سيغير كل ما يُدرّس في الكليات الحربية مضيفا " الهجوم كان منسقا بشكل كبير للغاية'.
وأضاف " اختراق السياج العازل ومنظومة المراقبة الالكترونية الأبرز في العالم والاقمار الصناعية لم يكن سهلا لحركة مسلحة" متابعا " التخطيط كان محكما للغاية من قبل قيادات حركة حماس".
وتابع توفيق ديدي " حماس درست نقاط ضعف العدو بشكل كبير للغاية واستعملت عنصر المفاجأة والمباغتة" مضيفا" السرعة والتدخل من حماس يدرس خاصة فيما يتعلق بالجندي الطائر".

...

يذكر أن إسرائيل تعرضت لهجوم صاروخي غير مسبوق في صباح يوم 7 أكتوبر، من قطاع غزة، وبالتزامن مع ذلك اقتحم فصائل فلسطينية، بعد هجمات صاروخية واسعة النطاق، المناطق الحدودية في جنوب إسرائيل وتمكنوا من أسر العشرات بينهم عسكريون ومدنيون.


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