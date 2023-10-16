Babnet

إسرائيل: لا اتفاق على وقف إطلاق النار جنوبي غزة

Publié le Lundi 16 Octobre 2023 - 08:08 قراءة: 0 د, 33 ث
      
وكالات - نفت الحكومة الإسرائيلية، الإثنين، الاتفاق على وقف إطلاق النار جنوبي غزة أو دخول مساعدات إنسانية إلى القطاع أو خروج حمَلة الجنسيات الأجنبية منه.

وقال ديوان رئيس الحكومة ردا على تقارير إعلامية: "لا يوجد حاليا وقف إطلاق نار ولا إدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة مقابل إخلاء الأجانب".

...

وكانت "رويترز" قالت في وقت سابق من صباح الإثنين، إن مصر وإسرائيل والولايات المتحدة اتفقت على وقف لإطلاق النار في جنوب غزة، بالتزامن مع إعادة فتح معبر رفح الحدودي.

وأضافت أن "وقف إطلاق النار سيستمر لعدة ساعات"، لكن لم تتضح بعد المدة على نحو دقيق.

وكان من المفترض، وفقا لتقارير صحفية، فتح معبر رفح في التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، وهو ما لم يحدث حتى الآن.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 275152


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الاثنين 16 أكتوبر 2023 | 1 ربيع الثاني 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:10
17:44
15:16
12:12
06:27
05:01
الرطــوبة:
% 68
Babnet
Babnet31°
23° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-21
33°-22
35°-23
36°-24
37°-24
  • Avoirs en devises
    26979,9

  • (13 oct)
  • Jours d'importation
    120
  •              1 € = 3,35865 DT        1$ =3,17073 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13 oct)   864,0 MDT
Indicateurs
....
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*