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حماس: لا معلومات لدينا بشأن الاتفاق على هدنة إنسانية

Publié le Lundi 16 Octobre 2023 - 07:55 قراءة: 0 د, 51 ث
      
وكالات - قال المكتب الإعلامي لحماس، الإثنين، إنه لا معلومات لدى الحركة بشأن الاتفاق على هدنة إنسانية مع إسرائيل.

وكانت وكالة "رويترز نقلت عن مصدرين أمنيين مصريين قولهما إن هناك "اتفاقا بين أميركا وإسرائيل ومصر على وقف لإطلاق النار في جنوب غزة يبدأ في السادسة صباحا بتوقيت غرينتش".

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ولم يحدد المصدران مدة الهدنة، لكنهما قالا إنها ستدوم "عدة ساعات".

وأضافا أن الدول الثلاث اتفقت كذلك على استمرار فتح معبر رفح الحدودي حتى الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت غرينتش من يوم الإثنين "بشكل مبدئي".
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السفارة الأميركية في إسرائيل تعلق على فتح معبر رفح

لم تؤكد السفارة الأميركية في إسرائيل التقارير المتداولة، لكنها حذرت من أن الوضع عند المعبر بين مصر وغزة "يظل متغيرا ولا يمكن التنبؤ به".
أضافت: "من غير الواضح ما إذا كان سيتم السماح للمسافرين بالمرور عبر المعبر، أو إلى متى".
تابعت: "قد يتم الإشعار قبل فترة قصيرة في حال تم فتح المعبر، وسيكون ذلك لفترة محدودة فقط".


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