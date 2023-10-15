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عباس: سياسات وأفعال "حماس" لا تمثل الشعب الفلسطيني

Publié le Dimanche 15 Octobre 2023 - 19:38 قراءة: 0 د, 42 ث
      
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في اتصال هاتفي مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إن "سياسات وأفعال حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني".

وشدد عباس على "رفض قتل المدنيين من الجانبين، والدعوة لإطلاق سراح المدنيين والأسرى والمعتقلين من الجانبين"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

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وجدد عباس خلال الاتصال مع مادورو "التأكيد على نبذ العنف والالتزام بالشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة والمقاومة السلمية والعمل السياسي طريقا للوصول لأهدافنا الوطنية".

وأشار إلى "ضرورة الذهاب لحل سياسي ينهي الاحتلال"، مضيفا أن "سياسات وأفعال حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني، وأن سياسات وبرامج وقرارات منظمة التحرير الفلسطينية هي التي تمثل الشعب الفلسطيني".

ومن جانبه، أكد رئيس فنزويلا تضامنه والشعب الفنزويلي مع الشعب الفلسطيني في سعيه لاستعادة حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال.

وأدان مادورو ما سماها "الهجمات العشوائية التي تشنها إسرائيل على السكان المدنيين والتي تسببت في سقوط آلاف القتلى والجرحى"، وقال إن هذه الأفعال تجاوزت "خط احترام القانون الدولي الإنساني".


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