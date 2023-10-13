Babnet

استشهاد صحفي وإصابة مراسلة ومصور الجزيرة بقصف إسرائيلي جنوبي لبنان

Publié le Vendredi 13 Octobre 2023 - 17:25 قراءة: 0 د, 31 ث
      
استشهد مصور صحفي وأصيب 3 آخرون -بينهم مراسلة ومصور الجزيرة- في قصف إسرائيلي على سيارتهم بعلما الشعب جنوبي لبنان.

وقالت مدير مكتب الجزيرة في لبنان مازن إبراهيم إن مصور رويترز عصام عبد الله استشهد، فيما نُقل الزميلان في شبكة الجزيرة كارمن جوخدار وإيلي براخيا إلى المستشفى بعد إصابتهما في قصف إسرائيلي على سيارات الأطقم الصحفية في علما الشعب.

...

وأضاف إبراهيم أن سيارة الجزيرة احترقت بالكامل بعد استهدافها بصاروخ موجه بشكل مباشر.

وذكر أن الصحفيين كانوا فوق تلة لرصد الأحداث في جنوب لبنان وكانو يضعون إشارات للتعريف بهم بوصفهم صحفيين، ولم يكونوا قريبين من أي موقع عسكري تابع للجيش اللبناني أو حزب الله.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 275023


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الجمعة 13 أكتوبر 2023 | 28 ربيع الأول 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:14
17:48
15:18
12:13
06:25
04:59
الرطــوبة:
% 57
Babnet
Babnet30°
26° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-21
31°-21
31°-22
31°-21
36°-22
  • Avoirs en devises
    27040,3

  • (11 oct)
  • Jours d'importation
    121
  •              1 € = 3,35520 DT        1$ =3,17405 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 oct)   1317,9 MDT
Indicateurs
....
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*