L’UE est-elle consciente de l’importance de la stabilité de la Tunisie pour les Européens ?

Amine BEN GAMRA (*)



Le rythme de la migration irrgulire vers l'Europe via les ctes tunisiennes s'est acclr ces derniers mois, en raison des rpercussions des crises conomiques et politiques que traversent les pays de la rgion, fuyant la pauvret, le terrorisme et le changement climatique. Alors que les bateaux dbarquaient, des politiciens populistes de toute lEurope, notamment dItalie, ont attis les flammes de la panique, plaant la Tunisie en tte de lagenda politique europen.





...



Face cette situation la Commission europenne avait annonc qu'elle commencerait allouer les fonds prvus dans le cadre de l'accord avec la Tunisie afin de faire baisser les arrives de migrants. La Commission a prcis que sur les 105 millions d'euros d'aide prvue par cet accord pour lutter contre l'immigration irrgulire, quelque 42 millions d'euros allaient tre allous rapidement.

Cette somme modeste symbolise non seulement le manque dambition de lEurope envers ses voisins du sud de la Mditerrane, mais aussi une politique goste qui ne parvient pas rsoudre les vrais problmes de la Tunisie court dargent.

L'Union europenne cherche se dcharger de la gestion des flux migratoires sur notre cher pays via un accord conomique et migratoire comportant une enveloppe ridicule.

Rsultat : le prsident Kas Saed de dclar que La Tunisie qui accepte la coopration n'accepte pas tout ce qui s'apparente de la charit ou la faveur, car notre pays et notre peuple ne veulent pas de la sympathie et ne l'acceptent pas quand elle est sans respect .



Dans le contexte dune crise financire profonde, les dirigeants tunisiens devraient sassurer que leurs partenaires de lUE comprennent limportance de la stabilit globale de la Tunisie dont la scurit est primordiale non seulement pour les 12 millions de Tunisiens mais aussi pour les Europens.



Il est grand temps de faire pression sur l'Europe pour obtenir de soutien financier comme Erdogan en 2020. En effet, afin de faire pression sur l'Europe pour obtenir davantage de soutien financier, la Turquie avait menac ouvertement les Europens douvrir les vannes si les milliards deuros promis ntaient pas verss. Le chef dÉtat turc reproche l'Europe de tarder verser les fonds promis la Turquie pour l'aider prendre en charge 3,7 millions de rfugis syriens sur son territoire.

Depuis lannonce dAnkara de ne plus bloquer le passage des migrants vers lEurope, plus de 10 000 personnes ont converg vers la Grce.



Rsultat : Lors d'un sommet runissant les dirigeants des Vingt-Sept, la Commission europenne a propos d'allouer 5,7 milliards d'euros pour financer l'aide aux Syriens rfugis en Turquie, au Liban et en Jordanie. Pour la seule Turquie, une enveloppe de 3,5 milliards deuros est destine soutenir les 3,7 millions de Syriens qui sy sont installs.



* Amine BEN GAMRA

Expert Comptable

Commissaire Aux Comptes

Membre de l'Ordre des Experts Comptable de Tunisie