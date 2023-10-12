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إيمانويل ماكرون يدعو الفرنسيين إلى الحفاظ على "الوحدة الوطنية"

Publié le Jeudi 12 Octobre 2023 - 21:02 قراءة: 0 د, 48 ث
      
فرانس 24 - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس إن 13 مواطنا فرنسيا قتلوا في هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، وتعهد ببذل كل ما في وسعه لإعادة 17 مواطنا فرنسيا آخرين لا يزال مصيرهم مجهولا.

وأضاف في خطاب بثه التلفزيون الفرنسي أن حماس منظمة "إرهابية" تريد موت الشعب الإسرائيلي وأن السبيل الوحيد لحل الأزمة هو الضمانات الأمنية لإسرائيل إلى جانب إنشاء دولة فلسطينية.

...

كما دعا ماكرون إسرائيل إلى رد "قوي وعادل" على العملية "الإرهابية" التي شنتها حركة حماس السبت. وقال في خطاب متلفز إن "الرد الوحيد على الإرهاب، الرد الوحيد الممكن، هو دائما رد قوي وعادل"، مضيفا "لإسرائيل الحق بالدفاع عن نفسها من خلال القضاء على التنظيمات الإرهابية بما فيها حماس، من خلال ضربات دقيقة لكن مع الحفاظ على التجمعات المدنية لأن هذا هو واجب الديمقراطية".

وتوجه إلى عائلات الفرنسيين المخطوفين بالقول إن باريس "ستقوم بكل الممكن إلى جانب السلطات الإسرائيلية وشركائنا لعودة هؤلاء آمنين إلى منازلهم".

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب


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