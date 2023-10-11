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الممثلة الأمريكية Jamie Lee Curtis تحذف منشورا عن أطفال غزة بعد اكتشافها بأنهم ليسوا من إسرائيل

Publié le Mercredi 11 Octobre 2023 - 22:35 قراءة: 0 د, 51 ث
      
سارعت الممثلة الأمريكية جيمي لي كورتتس بحذف منشور لها عن أطفال غزة بعد أن تفاجأت بأنهم ليسوا من إسرائيل، وذلك في خضم سقوط أطفال في غزة بقصف الجيش الإسرائيلي.

وأقدمت الممثلة الأمريكية بحذف منشور كانت ترسم من خلاله دعم الأطفال ضحايا الصراع العسكري الدائر في منطقة الشرق الأوسط، من حساب صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي عندما تبين لها أن الصورة المنشورة لأطفال من قطاع غزة، وليس من إسرائيل. بحسب ما كتبته Huffington Post.

...

وقد استخدمت الممثلة الأمريكية في منشورها صورة لأطفال فلسطينيين يفرون من الغارات الجوية لإظهار دعمها لإسرائيل وسط الحرب التي اندلعت في المنطقة قبل أيام.

وجاء في المقال: "يبدو أن كورتيس غفلت عن تفاصيل الصورة التي التقطت في مدرسة فلسطينية في شمال قطاع غزة".

وعلى الفور قامت في وقت لاحق بحذف المنشور بعد انتقادات من المتابعين الذين أشاروا إلى الخطأ الذي ارتكبته.

وفي وقت سابق من مساء اليوم الأربعاء أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة وفي الضفة الغربية إلى 1127 قتيلا و5489 جريحا حتى الآن.


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