نتانياهو: سندمر "حماس" ودماء قادتها مهدورة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، اليوم الخميس، إنه سيعمل على "تدمير حماس"، مشددا على أن "دماء قادتها مهدورة".



وأضاف نتانياهو في خطاب إلى جانب وزير الدفاع يوآف غالانت: "نحارب بكل قوتنا وعلى كل الجبهات".





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وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على حصول بلاده للدعم القوي لمواصلة الحرب ضد "حماس".



وفيما يتعلق بالدعم الأميركي، قال نتانياهو: "حصلنا على مساعدات عسكرية أميركية وننتظر وصول حاملة الطائرات".



من جانبه، شدد غالانت على ضرورة "تدمير العدو بكل الوسائل وبدون كلل"، مضيفا: "سننتصر وسنغير الواقع الاستراتيجي. سنمحو حماس من على وجه الأرض".



وتابع غالانت قائلا: "لن نسمح بالإبقاء على وضع يتم فيه قتل إسرائيليين"، واختتم كلمته قائلا: "دولتنا تواجه أصعب ساعاتها، ونواجه عدوا يجب القضاء عليه بكل الوسائل المتاحة".