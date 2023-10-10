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رئيس الإمارات يأمر بتقديم مساعدات عاجلة للفلسطينيين

رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
Publié le Mardi 10 Octobre 2023 - 16:26 قراءة: 0 د, 35 ث
      
أمر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات بتقديم مساعدات عاجلة إلى الفلسطينيين.

وقالت وكالة أنباء الإمارات إن "صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة أمر بتقديم مساعدات عاجلة إلى الأشقاء الفلسطينيين بمبلغ عشرين مليون دولار .. وذلك في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها الأشقاء الفلسطينيون".
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وأضافت أن هذا الدعم يأتي من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في إطار مواقف دولة الإمارات ونهجها تجاه دعم الأشقاء في مختلف الظروف، ومد يد العون لهم والذي يعد من ثوابت دولة الإمارات.


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