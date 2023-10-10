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حماس تمهل سكان عسقلان "حتى الخامسة مساء" لمغادرتها

Publié le Mardi 10 Octobre 2023 - 13:51 قراءة: 0 د, 24 ث
      
أمهل المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة حماس، سكان مدينة عسقلان، حتى الخامسة بالتوقيت المحلي لمغادرتها. ...

وجاء تحذير حركة حماس عبر تطبيق تيليغرام، الثلاثاء.

...

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قد قصفت الأحد، مواقع في عسقلان بـ100 صاروخ.

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي القصف الذي نفذته كتائب القسام.

والسبت الماضي، رصد مقطع فيديو سيارات محترقة في عسقلان، من جراء سقوط الصواريخ، كما ظهرت مبان اشتعلت بها النيران في عدد من مناطق إسرائيل، وسط فرار للسكان.


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