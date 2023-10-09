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النيران الصديقة تتكرر في إسرائيل.. وبعيدا عن غزة

Publié le Lundi 09 Octobre 2023 - 08:19 قراءة: 0 د, 54 ث
      
وكالات - ذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، ليل الأحد الاثنين، أن جنودا إسرائيليين أصيبوا بنيران زملائهم بعد أن حسبوهم مسلحين، قرب الحدود مع لبنان، في أحدث واقعة من نوعها مع اشتداد القتال إثر هجوم حماس المباغت على جنوبي الدولة العبرية صباح السبت.

تشخيص خاطئ

...

ذكرت الهيئة الإعلامية الإسرائيلية أن 4 جنود أصيبوا بنيران زملائهم قرب مستوطنة شاتولا في الجليل الغربي، قرب الحدود مع لبنان، التي شهدت الأحد توترا مع إطلاق حزب قذائف على مواقع إسرائيلية.


وأوضحت صحيفة "يديعوت آحرونوت" أن حالة أحد الجنود وصفت بأنها متوسطة في حين وصفت جراح البقية بالطفيفة.

وأظهر التحقيق في الحادث أن قوة من الجيش كانت تنصب حاجزا قرب شاتولا، ولاحظت اقتراب مركبة مجهولة من المكان وحاولت تجاوزه.

ورد الجنود بإطلاق النار على السيارة وإصابة من فيها، لكن تبين أن المركبة تعود إلى الجيش الإسرائيلي.


حوادث سابقة

وفي اليوم الأول للحرب، أعلن الجيش الإسرائيلي أن تحديدا خاطئا من قبل قوة خاصة أدى إلى وقوع اشتباكات بين قوتين عسكريتين في عسقلان في الجنوب.

ووقعت حوادث أخرى، منها أن مستوطنا قتل بنيران الجيش قرب أسدود بعد عملية مطاردة استمرت نصف ساعة،
بعدما ظنت القوات الإسرائيلية أنه مسلح فلسطيني.


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