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إسرائيل تدعو رعاياها في مصر إلى مغادرتها فورا

Publié le Lundi 09 Octobre 2023 - 00:16 قراءة: 0 د, 47 ث
      
وكالات - دعت إسرائيل، يوم الأحد، رعاياها في مصر، خاصة في سيناء، إلى مغادرتها في أسرع وقت ممكن.

وجاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية، في أعقاب الهجوم الذي وقع في مدينة الإسكندرية شمال مصر في وقت سابق الأحد، وأدى إلى مقتل إسرائيليين اثنين ومصري.

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وقال البيان، "على خلفية الهجوم الذي وقع في مصر، نوصي المقيمين في مصر وسيناء (شمال شرق)، بتقصير مدة إقامتهم، ومغادرة البلاد في أسرع وقت ممكن".
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وأضاف البيان، "هناك خوف من تزايد دوافع العناصر الإرهابية والتهديدات الفردية، لتنفيذ هجمات ضد الإسرائيليين في مختلف دول العالم".

ودعا البيان الإسرائيليين، إلى مراجعة رحلاتهم المقررة إلى الخارج، وتجنب الوصول إلى الدول الخاضعة لتحذير السفر قدر الإمكان، خاصة دول الشرق الأوسط المختلفة.

وأشار البيان إلى أنه في ظل التطورات والأحداث، قد تزداد صعوبة عودة الإسرائيليين إلى إسرائيل، بسبب تقليص الرحلات الخارجية إلى إسرائيل.


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