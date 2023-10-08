المغرب يدعو إلى اجتماع طارئ للجامعة العربية

دعت المملكة المغربية، الأحد، إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء خارجية للتشاور والتنسيق بشأن تدهور الأوضاع في قطاع غزة.



ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قولها إنه "بتعليمات من الملك محمد السادس، دعت المملكة المغربية، رئيسة الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، إلى عقد اجتماع طارئ للمجلس على مستوى وزراء الخارجية العرب".





أحدث تطورات هجمات غزة

وأضافت، في بلاغ، أن الغاية من الاجتماع هي "التشاور والتنسيق بشأن تدهور الأوضاع في قطاع غزة واندلاع أعمال عسكرية تستهدف المدنيين، وكذا البحث عن سبل إيقاف هذا التصعيد الخطير".وأوضحت الوزارة أنه تجري مشاورات مكثفة لعقد الاجتماع خلال هذا الأسبوع، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.وما تزال الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية والمسلحين الفلسطينيين مستمرة، منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، صباح السبت من طرف حركة حماس، والتي شملت إطلاق صواريخ وتسلل مسلحين إلى الداخل الإسرائيلي.أطلقت حركة حماس عشرات الصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.أعلن الجيش الإسرائيلي أن عددا من المسلحين الفلسطينيين تسللوا إلى إسرائيل من قطاع غزة.أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية عسكرية باسم "السيوف الحديدية"، ضد حماس في قطاع غزة.لا تزال المواجهات بين المسلحين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية مستمرة.إذاعة الجيش الإسرائيلي: إطلاق قذائف مورتر من لبنان على شمال إسرائيلفلسطين: حصيلة القتلى في غزة ارتفعت إلى 313 شخصا من بينهم 20 طفلا وإصابة 1990 آخرينإسرائيل: ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 350 قتيلا، فضلا عن أكثر من ألف مصاب