مقتل سائحين إسرائيليين ومصري بإطلاق نار في الإسكندرية

وكالات - قتل سائحان إسرائيليان ومصري بإطلاق نار في مدينة الإسكندرية، الأحد، حسبما قال مصدر أمني مصري.



وأوضح المصدر: "بتاريخ 8 أكتوبر أثناء تواجد أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية بمزار عمود الصواري بمنطقة المنشية بالإسكندرية، قام أحد أفراد الشرطة المعينين بخدمة تأمين المنطقة بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه الشخصي بشكل عشوائي، مما أسفر عن وفاة 2 من أعضاء الفوج وأحد المصريين وإصابة آخر".





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وتابع المصدر: "تم على الفور القبض على فرد الشرطة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، كما تم نقل المصاب إلى المستشفى للعلاج".