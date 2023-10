La Tunisie doit améliorer son image de marque et le positionnement de ses entreprises nationales en Afrique

Amine BEN GAMRA (*)



Le monde entier est focalis sur lAfrique : les USA, lEurope, la Russie, la Chine, mme le Maroc est considr comme un concurrent srieux tous ces mastodontes sur le march Africain.





...





LAfrique est la huitime puissance conomique par son PIB, possde plus de 60 % des terres arables avec une population estime prs de 2,5 milliards dici 2050.

Mais au-del de son poids dmographique et financier, l'Afrique reprsente galement un enjeu gopolitique majeur qu'il n'tait plus possible d'ignorer, avec ce qu'il se passe au Niger et ailleurs, il y a ce sentiment que l'Afrique est aussi devenue une cl des rapports de force internationaux et qu'il faut viter qu'elle ne bascule 100 % du ct des pays du Sud, en particulier de la Chine et de la Russie

Selon Bloomberg, le G20 qui se runit ce week-end en Inde a dcid d'accorder le statut de membre permanent l'Union africaine (UA), quivalent celui de l'Union europenne.

La prsence de l'UA la table du G20 devrait faciliter la captation des flux financiers mondiaux, notamment travers la Banque africaine pour le dveloppement, alors que de nombreux pays du continent, fragiliss par la hausse des taux d'intrts, croulent sous une dette abyssale.



Par ailleurs, cette nouvelle place accorde l'Afrique au sein des instances internationales pourrait galement apporter de l'eau au moulin aux partisans de l'entre du continent parmi les membres permanents du Conseil de scurit de l'ONU.

Par-del de la prise de conscience du potentiel du continent africain en tant que dbouch pour notre conomie, tout Tunisien de bon sens ne peut que sinterroger sur lincomptence de la diplomatie conomique du pays et sur son incapacit disposer dune stratgie cohrente pour la conqute du march africain.



Aprs le malentendu suscit par la question des migrants clandestins africains subsahariens, notre cher pays doit renforcer sa diplomatie conomique en Afrique.

Les ambassades de lAfrique Subsaharienne devraient compter des attachs conomiques en mesure de suivre les volutions commerciales, les appels doffres et les projections des principaux acteurs conomiques afin de mettre profit le potentiel de complmentarit des marchs Ces attachs pourront tre appels, annuellement, par les organismes centraux pour mieux les initier aux produits et services tunisiens en vue de centrer leurs actions sur la promotion de la Tunisie. Les lments dinformations techniques que ces attachs peuvent recueillir sur place et transmettre aux organismes tunisiens concerns permettront de dterminer la ractivit des acteurs tunisiens et de concevoir les circuits indispensables aux changes.



Par ailleurs, on ne peut pas demander nos socits dexporter et dinvestir, sans le support de lEtat, alors que dautres le font, en plus en mettant autant de btons dans les roues.



Nos entreprises ont prouv quelles sont capables de simposer sur des marchs hyper difficiles et techniques, mais sans financement et sans assouplissement de la rglementation des changes, tout ce que fera lEtat pour encourager les entreprises tunisiennes et les exportations seront vaines.





* Amine BEN GAMRA

Expert Comptable

Commissaire Aux Comptes

Membre de l'Ordre des Experts Comptable de Tunisie