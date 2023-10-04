مصادر أوروبية: سعيد كان يفضل الحصول على شريحة أكبر من المساعدات أولاً

أعرب مسؤول أوروبي كبير، عن الاقتناع بأن الرئيس التونسي قيس سعيد، كان يفضل الحصول على شريحة أكبر من المساعدات أولاً.



وووفق وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أوضح المسؤول بالاتحاد الأوروبي، على ضوء انعقاد مؤتمر الشراكة الأوروبية والمجلس الأوروبي غير الرسمي الذي سيلتئم يومي الخميس والجمعة المقبلين في غرناطة بالأندلس ـ جنوبي إسبانيا، أن “آلات فك الرموز وتفسير كلمات الرئيس سعيد، التي أدلى بها الليلة الماضية”، والذي “رفض ما أسماه: التسول من الاتحاد الأوروبي، فاعلة”، لكن “المعنى الحقيقي على حد فهمنا، أنه كان يفضل الحصول على شريحة مساعدات مادية أولى، أعلى قليلا من مبلغ الـ127 مليون يورو الذي أعلنته المفوضية الأوروبية”.





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ووفقًا لمصدر آخر في الاتحاد الأوروبي، فإن “ما قاله سعيد، ليس واضحًا بعد. لقد رأينا مجرد مقالات لا نسخ لكلماته، ولا يمكننا أن نقول في هذه المرحلة، إن استراتيجية الاتحاد الأوروبي تجاه تونس غير ناجحة أو أن مذكرة التفاهم إشكالية”، على الرغم من وجود “بعض الجدل حول الطريقة التي تم بها الاتفاق والتوقيع عليها”.



واستدرك المصدر: “لكن علينا الآن أن نرى تنفيذ هذا الاتفاق، ونحن نعمل على تحقيقه”، مبيناً أنه “إذا كانت هناك ثغرات، فسنرى ما يمكن القيام به لسدها”، لكن “لا يمكن القول إنها فاشلة”.



وردا على سؤال عما إذا كان أي شخص في بروكسل يعتقد اليوم أن استراتيجية العمل مع زعيم يحمل أجندة قومية مثل سعيد قد تكون غير قابلة للتطبيق، أكد المسؤول الكبير أن “المجلس الأوروبي لم يشارك لا في المفاوضات ولا في تنفيذ مذكرة الاتفاق”.





ايطاليا: تونس تريد اتفاقا أوسع بشأن المهاجرين السياسة السياسة



وكانت إيطاليا سلطت على لسان وزير خارجيتها أنطونيو تاياني، الضوء على أن “تونس تسعى إلى عقد اتفاق أوسع بشأن المهاجرين”، مبينة أن “العمل على هذا الملف يجري بشكل جيد مع فرنسا”.



وفي مقابلة مع صحيفة (لا ستامبا) الإثنين، وفيما يتعلق بتونس التي قالت إن الدفاع عن حدودنا من المهاجرين لا يندرج ضمن مهامها، أوضح الوزير أنطونيو تاياني، أن “تونس لا تريد أن تقتصر الاتفاقيات على الهجرة فقط”، بل “إنها ترغب بالتوصل إلى إبرام اتفاق أوسع نطاقا”، مؤكداً أن “الأموال الموعودة بها ستصل خلال أيام قليلة”.



وتعليقا على حكم محكمة كاتانيا الذي اعتبر المرسوم الخاص المهاجرين غير شرعي، أشار تاياني، إلى أن “وزارة الداخلية ستطعن ​​في القرار، لكن العدالة يجب أن تكون أقل تسييساً”، وشدد على أنه: “لا أقصد أن الأمر مرتبط بحزب ما، بل هناك إيديولوجية معينة وراء بعض الجمل. أرى نهجا غريبا إلى حد ما”.



وأوضح الوزير أن “هؤلاء المهاجرين يأتون من بلدان آمنة، ويعمل المرسوم أيضاً على توضيح أن أولئك الذين يريدون القدوم إلى إيطاليا يجب عليهم الالتزام بقواعد صارمة، وأنه لا يمكن استغلال صبر البلد”. وأكد: “ينبغي أن نطلق رسائل رادعة لكل من يريد الاستعانة بالمتاجرين بالبشر للمجيء إلى هنا”.



وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى القول، إن “الحصار البحري الأوروبي”، الذي اقترحه وزير البنية التحتية ماتيو سالفيني “لن ينجح، وستكون هناك حاجة إلى إبرام اتفاقيات مع بلدان المهاجرين الأصلية لكي نتمكن من إعادتهم إلى أوطانهم”.