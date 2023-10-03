قتلى بإطلاق نار داخل مركز تسوق في بانكوك

قتل 3 أشخاص وأصيب 4، الثلاثاء، في إطلاق نار بمركز تسوق في بانكوك، حسبما أعلنت أجهزة الطوارئ في تايلاند.



وأكد مدير مركز إيراوان للطوارئ يوتانا سريتانان للصحفيين، حصيلة القتلى والجرحى.





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وتم إغلاق المركز التجاري وإغلاق جميع المداخل، كما أوقفت الشرطة خدمات القطارات في محطة قريبة منه.



وتم إغلاق المركز التجاري وإغلاق جميع المداخل، كما أوقفت الشرطة خدمات القطارات في محطة قريبة منه.