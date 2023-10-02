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السعودية.. عائلة تعفو عن قاتل ابنها "عندما رفع السياف سيفه لتنفيذ الحكم"

Publié le Lundi 02 Octobre 2023 - 22:34 قراءة: 0 د, 38 ث
      
أثار نبأ عفو مواطن في السعودية عن قاتل نجله، تفاؤلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة، وسط إشادة بهذا الفعل.

هذا وكشف مواطن تفاصيل تنازل والده "مطير العطوي" عن قاتل أخيه في ساحة القصاص اليوم بتبوك لوجه الله.

...

وفي مقابلة مع قناة "الإخبارية"، أوضح شقيق القتيل أنه لم يكن هناك نية للتنازل، وحضرت النية اليوم، لافتا إلى أن الشيوخ وأعيان القبائل من داخل المنطقة وخارجها تدخلوا ولم يعطهم والده تصريحا بالعفو، كما عرضت عليه مبالغ مالية ورفضها، وطلب وجه الله العزيز الكريم بعفوه اليوم.

وبين أن والده أعلن العفو عن قاتل شقيقه، عند التنفيذ، عند رفع السياف لسيفه لتنفيذ الحكم، حيث رفع يده وقال العفو لله سبحانه.

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع هذا الخبر، حيث أشادوا بهذا التصرف، متمنين أن يجزي الله عائلة القتيل الخير.


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