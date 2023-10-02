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بدء التحقيق في أسباب حريق الإسماعيلية.. وأنباء عن وفيات

Publié le Lundi 02 Octobre 2023 - 09:01 قراءة: 0 د, 54 ث
      
وكالات - تفقد وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق موقع حادث حريق مديرية أمن الإسماعيلية، حيث اطلع عن كثب على الوضع، ووجه بتقديم الرعاية الكاملة للمصابين لحين تماثلهم للشفاء.

كما وجه بتشكيل لجنة من الاستشاريين للوقوف على أسباب الحريق فضلاً عن مراجعة السلامة الإنشائية للمبنى لاستعادة كفاءته في أقرب وقت.
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وقال مراسل سكاي نيوز عربية سمير عمر من أمام مبنى مديرية أمن الإسماعيلية:

تفقد وزير الداخلية موقع الحادث واستمع لبعض القادة الموجودين في الموقع لحظة الحريق.
الحريق اندلع في الطوابق العليا من المبنى.
رجال النيابة بدأوا التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.
المباني المحيطة لم تتأثر جراء الحريق.
فيما بتعلق بالخسائر البشرية وفقا لبين وزارة الصحة فإن هناك 12 مصابا تلقوا العلاج في موقع الحادث وغادروا.
تم نقل 26 مصابا بينهم حالتي حروق مرتفعة إلى المستشفى، وغادر 7 بعد تحسن حالتهم الصحية.
شهود عيان قالوا إنه تم استخراج عدد من الوفيات لم يصدر بيان رسمي بعد بهذا الخصوص.
عمليات التمشيط جارية جنبا إلى جنب مع عمليات التبريد.


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