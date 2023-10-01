فرانس 24 - أعرب حزب المعارضة بزعامة الرئيس السابق لساحل العاج لوران غباغبو السبت عن رفضه نتائج الانتخابات المحلية وانتخابات مجلس الشيوخ، بعد أسابيع قليلة على إجراء هذا الاقتراع الذي خرج منه الحزب الحاكم منتصرا بفارق كبير. فيما تعتبر هذه الانتخابات المحلية مقياسا لشعبية كل من السلطة والمعارضة قبل عامين من الانتخابات الرئاسية المقررة في 2025.



في مؤتمر صحافي بالعاصمة أبيدجان السبت، قال جوستان كونيه كاتينان، المتحدث باسم حزب الشعوب الأفريقية بزعامة لوران غباغبو المعارض، إن "حزب الشعوب الأفريقية - ساحل العاج يرفض نتائج الانتخابات المحلية وانتخابات مجلس الشيوخ والتي تم التوصل إليها بشكل أساسي من خلال مناورات مزورة".





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وأضاف كاتينان أن "اللجنة الانتخابية المستقلة هي أول متواطئة، إن لم تكن المُبادِرة، في حالات التزوير المتعددة". وأثار مخالفات تتعلق خصوصا بالمعدات الموضوعة في مراكز الاقتراع.



هذا، وجه "حزب الشعوب الأفريقية - ساحل العاج" أيضا اتهاما لحزب "تجمع الهوفويتيين من أجل الديموقراطية والسلام" بزعامة الرئيس الحسن واتارا بأنه "اشترى أصوات الناخبين."



وقد تصدر حزب "تجمع الهوفويتيين من أجل الديموقراطية والسلام" النتائج في 123 من أصل 201 بلدية وفي 25 من أصل 31 منطقة.



وإلى ذلك، فقد مثّلت هذه الانتخابات المحلية مقياسا لشعبية كل من السلطة والمعارضة قبل عامين من الانتخابات الرئاسية المقررة في العام 2025.



فرانس24/ أ ف ب