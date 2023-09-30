إعلان حالة الطوارئ في نيويورك بسبب هطول أمطار غزيرة

أعلنت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوتشول أمس الجمعة حالة الطوارئ في مدينة نيويورك بسبب الأمطار الغزيرة التي استمرت لعدة ساعات.



وكتبت هوتشول على شبكة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقا): تم إعلان حالة الطوارئ في مدينة نيويورك ولونغ آيلاند ووادي هدسون.





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ونتيجة للأمطار التي بدأت بالهطول مساء الخميس، غمرت المياه بعض الشوارع، وتم تعليق عمل أحد مطارات لاغوارديا بالإضافة إلى العديد من خطوط المترو. .