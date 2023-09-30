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إعلان حالة الطوارئ في نيويورك بسبب هطول أمطار غزيرة

Publié le Samedi 30 Septembre 2023 - 10:02 قراءة: 0 د, 19 ث
      
أعلنت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوتشول أمس الجمعة حالة الطوارئ في مدينة نيويورك بسبب الأمطار الغزيرة التي استمرت لعدة ساعات.

وكتبت هوتشول على شبكة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقا): تم إعلان حالة الطوارئ في مدينة نيويورك ولونغ آيلاند ووادي هدسون.

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ونتيجة للأمطار التي بدأت بالهطول مساء الخميس، غمرت المياه بعض الشوارع، وتم تعليق عمل أحد مطارات لاغوارديا بالإضافة إلى العديد من خطوط المترو. .


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