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ميلوني: أول دفعة من الاتحاد الأوروبي لتونس الأسبوع المقبل

Publié le Vendredi 29 Septembre 2023 - 17:16 قراءة: 0 د, 15 ث
      
أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم الجمعة، صرف أول دفعة من المساعدات الاتحاد الأوروبية الموجهة لتونس الأسبوع المقبل، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية.
وقالت ميلوني، خلال مؤتمر صحفي في فاليتا حيث تشارك في أعمال يوروميد 9، "ستبدأ الدفعة الأولى من مساعدات الاتحاد الأوروبي الموجهة لتونس الأسبوع المقبل. إنها إشارة ملموسة".

(نوفا)


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