Babnet

وزير الداخلية الإيطالي: ممرات آمنة للمهاجرين من دول جنوب الصحراء إلى سواحل البحر المتوسط

Publié le Vendredi 29 Septembre 2023 - 13:57 قراءة: 0 د, 39 ث
      
وكالات - صرّح وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي، اليوم الجمعة، أن بلاده تدرس إنشاء ممرات آمنة من دول جنوب الصحراء إلى سواحل البحر المتوسط، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء

أدلى بيانتيدوسي بهذه التصريحات خلال كلمته أمام المؤتمر الدولي حول الجريمة العابرة للحدود الوطنية بمناسبة الذكرى العشرين لاتفاقية باليرمو، قال "إننا ندرس، بالتعاون مع وزارة الخارجية والمنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حلولاً مبتكرة لإدارة التدفقات مستوحاة ممّا يسمى بـ'النهج القائم على المسار'"

...

وأوضح بيانتيدوسي أن "الأمر يتعلق بوضع خطة تهدف إلى الإدارة المنظمة للتدفقات على طول الطرق التي تؤدي من بلدان جنوب الصحراء الكبرى إلى سواحل البحر الأبيض المتوسط"، مضيفا "يمكن أن تتمثل نقاط قوتها في إنشاء ممرات حماية لأولئك الذين يحتاجون إليها، وفي التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمناطق العبور، وفي تعزيز نظام العودة المصحوبة إلى بلدان الأصل".


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 274089


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الجمعة 29 سبتمبر 2023 | 14 ربيع الأول 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:34
18:08
15:33
12:17
06:13
04:46
الرطــوبة:
% 61
Babnet
Babnet29°
28° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-20
29°-20
28°-20
28°-21
30°-20
  • Avoirs en devises
    26600,0

  • (28 sept)
  • Jours d'importation
    117
  •              1 € = 3,35747 DT        1$ =3,17124 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28 sept)   601,0 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*