وزير الداخلية الإيطالي: ممرات آمنة للمهاجرين من دول جنوب الصحراء إلى سواحل البحر المتوسط

وكالات - صرّح وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي، اليوم الجمعة، أن بلاده تدرس إنشاء ممرات آمنة من دول جنوب الصحراء إلى سواحل البحر المتوسط، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء



أدلى بيانتيدوسي بهذه التصريحات خلال كلمته أمام المؤتمر الدولي حول الجريمة العابرة للحدود الوطنية بمناسبة الذكرى العشرين لاتفاقية باليرمو، قال "إننا ندرس، بالتعاون مع وزارة الخارجية والمنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حلولاً مبتكرة لإدارة التدفقات مستوحاة ممّا يسمى بـ'النهج القائم على المسار'"





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وأوضح بيانتيدوسي أن "الأمر يتعلق بوضع خطة تهدف إلى الإدارة المنظمة للتدفقات على طول الطرق التي تؤدي من بلدان جنوب الصحراء الكبرى إلى سواحل البحر الأبيض المتوسط"، مضيفا "يمكن أن تتمثل نقاط قوتها في إنشاء ممرات حماية لأولئك الذين يحتاجون إليها، وفي التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمناطق العبور، وفي تعزيز نظام العودة المصحوبة إلى بلدان الأصل".

